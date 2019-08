Salvini: "Ritirare la sfiducia? Non siamo al mercato del pesce". E smonta il reddito 5S

"Non siamo al mercato del pesce. Forse che loro hanno cancellato tutti i no degli ultimi mesi? Comunque, io ho preso tali e quali le parole di Di Maio di cinque giorni fa: diceva testuale che dopo il taglio delle Camere si poteva andare a elezioni. Ma se è dopo, significa che prima voti quello, e poi si apre la crisi" . Matteo Salvini non cambia idea e, dalle pagine del Corriere della Sera, respinge l'idea del capogruppo M5S al Senato, Stefano Patuanelli, di ritirare la sfiducia a Conte e, poi, tagliare i parlamentari.

Salvini, poi, rabbrividisce davanti all'idea di un governo M5S-Pd definendolo un vero e proprio "inciucio". "Voglio proprio vedere Paragone e la Boschi che votano insieme la commissione d’inchiesta sulle banche. Oppure quella sulle case famiglia tipo Bibbiano" , aggiunge il leader del Carroccio. E davanti al rischio "inciucio" Salvini chiarisce: " Se avessi voluto una vita comoda, saremmo rimasti in sette sulle nostre poltrone, facendo finta che andasse tutto bene. E invece si è cominciato a litigare su tutto... Io voglio fare una manovra importante e coraggiosa con una persona di cui si fida il mondo come Giorgetti " che lui propone come ministro dell'Economia del suo esecutivo. Salvini critica l'intesa grillini-dem sul calendario dei lavori e spiega che proprio questa intesa lo ha portato ad apportare un cambio di linea: "Siccome mi sono venuti i brividi a immaginare una manovra Renzi, Boschi, Fico e Toninelli, mi sono detto: facciamoli uscire allo scoperto. Offrendo ai 5 Stelle quello che chiedevano, la discussione sul taglio dei parlamentari. Ma ancora non va bene...".