Salvini, seggio a rischio in Calabria. Maggioranza con 2 voti

Annullare l'elezione di Matteo Salvini al Senato in Calabria. È questa la richiesta che è arrivata dalla giunta delle elezioni e delle immunità che di fatto ha proposto l'assegnazione del seggio alla senatrice calabrese di Forza Italia, Fulvia Caligiuri. La richiesta da parte della Giunta è arrivata proprio dopo il ricorso della parlamentare azzurra nell'aprile del 2018. Nel ricorso sono state denunciate "gravi irregolarità e decisioni abnormi" nell'ufficio elettorale. Salvini non perderà comunque il seggio dato che la sua elezione è stata proclamate in altre 4 regioni. Adesso sulla richiesta avanzata dalla Giunta per le Elezioni dovrà pronunciarsi palazzo Madama. Adesso la maggioranza al Senato potrà contare su soli 3 voti di vantaggio e tra questi sono compresi anche quelli dei senatoriu a vita considerando anche le espulsioni e l'addio di alcuni esponenti del Movimento Cinque Stelle. Dal riconteggio in Calabria è emeras auna situazione diversa: a Forza Italia mancavano all'appello circa 2916 voti che invece erano finiti alla Lega e a Fratelli d'Italia.

L'errore nel corso del conteggio del marzo del 2018 aveva portato alla proclamazione dell'elezione di Salvini. La giunta inoltre ha rilevato "indubbie ed oggettive criticità" nelle procedure previste dalla nuova legge elettorale. E su questo punto è intervenuto l'avvocato Morcavallo che ha assistito la senatrice azzurra nell'iter del ricorso: "S iamo soddisfatti, la giunta delle elezioni ha fatto un lavoro rigoroso e fornito ampie garanzie assicurando verifiche da perte di organi diversi all'interno della giunta stessa. L'augurio è che l'assemblea del Senato in tempi rapidissimi possa prendere atto di questa decisione, ratificando la proclamazione di Fulvia Caligiuri senatrice della Repubblica e ripristinando la reale volontà dell'elettorato calabrese ". Insomma adesso a palazzo Madama la maggioranza inizia a sentire qualche scricchiolio che potrebbe mettere a dura prova la tenuta degli equilibri gialloverdi anche nel governo...