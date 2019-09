Salvini: "La signora che non affitta ai meridoniali? È una cretina"

"Quella signora è una cretina. Se uno è un imbecille è fuori dal tempo. Non la conosco ed è lontanissima dal mio pensiero". Matteo Salvini, fermato a Milano dai cronisti prima dell'inizio dell'assemblea con gli amministratori leghisti, prende così le distanze dalla donna che si è rifiutata di affittare la propria casa a una ragazza pugliese.

"Per me i meridionali sono meridionali, anche nel 4000. I meridionali, i neri e i rom sono tutti uguali: io sono una razzista al 100%", aveva detto la signora vantandosi d'essere sostenitrice di Salvini. In un audio postato sul profilo della fidanzata della giovane ragazza di Foggia si sente nitidamente la milanese affermare: "Quello che conta è quello che c'è scritto sulla carta d'identità e da lombarda, da leghista quale sono, ci tengo al 100%! Lei non è una svizzera, ma è meridionale, è diverso…! Io sono razzista e mi va benissimo così e quello che pensa lei non me ne frega un c…".. La diretta interessata, invece, ha spiegato in un post divenuto virale che aveva deciso di trasferirsi nel paese della sua fidanzata, in provincia di Milano, e così prende contatti con la figlia della proprietaria, la quale prima le dice di sì e poi si rimangia tutto spiegando che aveva deciso di vendere quell'immobile. Solo a quel punto è intervenuta la madre affermando che Il motivo per cui non le verrà affittata la casa è perchè lei è nata a Foggia.