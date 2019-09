Milano, scoppia il caso: "Non affitto ai meridionali"

"Per me i meridionali sono meridionali, anche nel 4000. I meridionali, i neri e i rom sono tutti uguali: io sono una razzista al 100%" . Con queste parole, una donna ha negato l'affitto a una ragazza pugliese, che si era interessata all'immobile di proprietà della signora.

Succede a Milano e a denunciare il tutto ci ha pensato la fidanzata della giovane foggiana, pubblicando messaggi e audio su Facebook, dove scrive: "Il motivo per cui non viene data la casa in affitto alla mia compagna è perché la mia compagna è nata a Foggia ". E a seguire, commenta amara: "Benvenuti nell'Italia di oggi dove, a quanto pare, c'è da tirare fuori i cartelli con scritto 'Non si affitta ai meridionali' perché, evidentemente, non sono ancora passati di moda" .