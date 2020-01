Salvini: "Sono soddisfatto, cambio in Emilia Romagna è solo rimandato"

" Mi sono alzato assolutamente soddisfatto, non solo perché abbiamo fatto tutto ciò che è umanamente possibile e anche di più ". Lo ha dichiarato Matteo Salvini in conferenza stampa il giorno dopo le elezioni in Emilia Romagna. Un risultato importante per il centrodestra che è riuscito a intaccare la Regione rossa nonostante la vittoria del dem Stefano Bonaccini. " Avere la Lega nel fortino del Pd è una soddisfazione enorme. Si inzia a lavorare già da domani per dare risposte concrete. Abbiamo dato il massimo e abbiamo dato voce a chi aveva voce. Quello che facciamo lo riteniamo giusto. Rifarei tutto anche il citofono ", ha continuato Salvini.

Il leader della Lega intende continuare su questa strada. " Adesso rientriamo con 13 o 14 consiglieri. È un passaggio. Vuol dire che abbiamo fatto tanto, dobbiamo fare di più. Abbiamo raddoppiato i voti e gli eletti, questo ci dà una grande responsabilità. Per quel che mi riguarda il cambio in Emilia Romagna è solo rimandato. Ci prepariamo a cinque anni di appassionata opposizione ", ha dichiarato Salvini ricordando anche la schiacciante vittoria in Calabria dove il centrodestra ha trionfato con l'azzurra Jole Santelli. " Siamo andati a letto ieri con 9 consiglieri in Calabria e Emilia Romagna, ci svegliamo con quasi il doppio. In Calabria siamo testa a testa per essere il primo partito del centrodestra, continuiamo a crescere ". Una coalizione unita che si dimostra la prima forza del Paese: " Sullo scenario nazionale la coalizione di centrodestra ha dato prova di compattezza. Se ieri si fosse votato a livello nazionale il centrodestra avrebbe stravinto, è evidente. Quando si voterà lo sa il buon Dio ".

Il risultato di questa tornata elettorale ha riportato al bipolarismo tra centrodestra e centrosinistra. Grande sconfitto il Movimento 5 Stelle. " Non auguro mai sfortune agli altri - ha commentato Salvini -. È chiaro che se nell'arco di qualche mese il primo partito non entra nemmeno in Consiglio regionale in Calabria e in Emilia-Romagna lo fa con una persona, c'è uno spostamento a sinistra. Ora decideranno in Consiglio dei ministri. Non la vedo facile ne per il PD ne per i 5S. Al governo c'è una forza in enorme difficoltà ".