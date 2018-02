Salvini sotto attacco hacker: on line 70mila mail

Attacco hacker contro i siti della Lega e di Salvinipremier, con circa 70mila mail private rese pubbliche. A rivendicare il furto sono gli hacker di AnonPlus, che sul suo sito Anonimous Italia postano una foto del leader della Lega con le sembianze di un maiale, la bandiera di Casapound e una croce celtica. «Salvini, vuoi diventare il premier della Nazione - si legge nel testo di rivendicazione - ma a causa della tua incompetenza, nemmeno gli iscritti al tuo blog possono stare tranquilli. La vostra politica è fallimentare sotto ogni punto di vista, avete rubato puntando su menzogne, e dimostrandovi peggiori di quelli che dovevate sostituire e per questo motivo abbiamo deciso di rendere pubbliche più di 70.000 email dei tuoi iscritti e non solo, anche email personali, un dump gentilmente preso dagli amici di #anonplus, perché voi capiate che la sicurezza alla quale dovete fare attenzione non è solo sulle strade, ma anche in rete, e la guerra ora si combatte su fronti molto più subdoli».

L'attacco hacker è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì 9 febbraio, anche se le mail sono state pubblicate soltanto ieri. Gli hacker hanno ottenuto anche l'accesso alla pagina Facebook di Salvini, dove sono stati pubblicati dei falsi post come «Sono gay» e «Se questo post riceve i mille like mi raso a zero», poi prontamente rimossi dagli amministratori della pagina. AnonPlus aveva sostenuto di aver sottratto anche il contenuto delle chat di Telegram del segretario della Lega, senza però pubblicarle.

Ora le 70mila mail hackerate sono rimbalzata anche sul sito di Cyberguerrilla, con questo titolo: «Hackerate e pubblicate le mail del fascista italiano Salvini».

«C'è stato un attacco hacker, è vero, e lo abbiamo già denunciato - spiega Matteo Salvini all'AdnKronos - Ci siamo abituati, si vede che facciamo paura» ha aggiunto, garantendo che tra quanto sottratto dagli hacker «non ci sono cose mie personali». Lo stesso gruppo AnonPlus qualche settimana fa aveva colpito il Partito Democratico, rubando la lista completa degli iscritti al Pd di Firenze, tra cui Matteo Renzi, con nomi, cognomi, indirizzi, numero di telefono e altri dati. L'attacco a Salvini, viene corredato da una minaccia: «Noi siamo vigili, noi non dimentichiamo la storia, e vi staremo col fiato sul collo».

Il leader della Lega ospite al TgLa7 lancia la novità: «Nel nostro governo avremo un ministro per i disabili, che si occuperà solo di loro».