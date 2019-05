Salvini: "Stufo di essere attaccato dall'alleato Di Maio"

"Mi aspetto di essere attaccato dai miei avversari politici. È giusto che mi critichino Renzi, Boldrini e Zingaretti, però mi sono stufato degli attacchi degli alleati ”. Così Matteo Salvini, ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque, ha lanciato una stoccata a Luigi Di Maio dopo le critiche degli ultimi giorni.

Ieri il capo politico del M5S ha definito una "stronzata" l'idea di abolire il reato d'abuso d'ufficio. Un'offesa che non è andata giù al vicepremier leghista il quale, però, non si è scomposto più di tanto. “Di Maio? Cosa posso dire, mi insulta un giorno sì e l’altro pure” ,si è limitato a dire col sorriso sulle labbra. E poi ha aggiunto: "Non rispondo agli insulti, io lavoro per gli italiani" . Salvini, infine, è ritornato sul tema delle grandi opere e ha chiarito la sua posizione: " Io preferisco i sì. Ieri è arrivato un ministro dei Cinque Stelle che ha mandato qualcuno in Veneto a bloccare la Pedemontana, una strada fondamentale che toglierebbe 300mila auto dalle strade ed è già finanziata. Perché devi bloccare le opere in Italia?" , si chiede il leader della Lega che chiosa: " No al metano, no all'energià, no alla Tav e inizialmente era no anche alle Olimpiadi. Fortunatamente abbiamo insistito. L'Italia ha bisogno di sì. Se va avanti a colpi di no, torniamo indietro. Voglio lasciare a mio figlio un Paese che va avanti, che lavora e sogna".