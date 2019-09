Salvini: "Vergognoso mercato delle vacche, ci riprenderemo l'Italia"

"Questo governo nasce come governo dei perdenti e dei poltronari uniti dall'unico collante dell'odio contro la Lega e contro chi non la pensa come loro, che però è la maggioranza delle persone. Non andrete lontano, non siete d'accordo su niente". Così Matteo Salvini in diretta Facebook attacca l'inciucio M5s-Pd a seguito della votazione sulla piattaforma Rousseau che ha dato il via al governo presieduto da Conte.

Il leghista ha spiegato: "Hanno provato a truccarla questa partita, aggrappati con Vinavil ai loro ministeri e ci stanno riuscendo. Ma noi siamo pronti. Il partito nato per combattere la casta diventa più casta della casta". E ancora: "Sentivo Di Maio poverino, per essere un presunto vincitore non mi sembra avesse il viso o il fisico del vincitore".

Poi il leghista ha lanciato un messaggio diretto a Di Maio e a Zingaretti: "Potete scappare per qualche mese dalle elezioni, ma non all'infinito. Prima o poi si arriva al voto libero e democratico, non come quello della piattaforma Rousseau. Sarà più serio chiedere 60 milioni di italiani, anziché a 60.000 militanti dei 5 Stelle? Non andate lontano, non siete d'accordo su niente: me lo vedo il primo Consiglio dei ministri organizzato da Conte a Bibbiano? Pare che la lista dei ministri arrivi metà da Berlino e metà da Parigi: è il primo governo che deve avere il bollino blu come la banana chiquita".

Infine il leader della Lega ha tuonato: "Sono felice che la Lega sia fuori da questo mercato delle vacche vergognoso. Non vi invidio, avete un fegato che io non ho a fare un governo con Renzi e la Boldrini".