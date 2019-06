Sanità, tagli in arrivo. Ira della Grillo sul Mef

Acque ancora agitate nel governo. Questa volta non si tratta di uno scontro tra Matteo Salvini e i 5 Stelle. Questa volta la lite è tra il ministro (5S) della Salute, Giulia Grillo e il ministro del Tesoro, Giovanni Tria. A far scoppiare il caso è la bozza del "Nuovo Patto per la salute". Si tratta di fondi che il governo dovrà dedicare proprio al comparto Sanità. Proprio all'articolo 1 di questo testo è stata inserita una sorta di clausola di salvaguardia che blocca l'erogazione prevista di 2 miliardi in più per il 2020 e di 1,5 nel 20121 nel caso in cui "sia necessario conseguire gli obiettivi di finanza pubblica tenendo conto delle varazioni del quadro macroeconomico". Tenete bene a mente questo giro di parole. Traduzione: tagli alla Sanità. Di fatto con le raccomandazioni della Commissione Ue e l'avvio della procedura per il debito da parte di Bruxelles, il governo molto probabilmente dovrà correre ai ripari. E quindi non è scluso che proprio nel prossimo biennio decida di tagliare voci di spesa sulla Sanità come previsto da questa clausola. Ed è qui che scatta la reazione di 5 Stelle. L'ira del ministro Grillo è tutta per i tecnici del Mef: " Questa clausola per me è inaccettabile e voglio precisare che è stata voluta dagli uffici del Tesoro ".

Poi rincara la dose: " La clausola - ricorda Grillo - è identica a quella presente nel precedente Patto 2014-16 varato dal Partito Democratico, che pur prevedendo per l’erogazione dei LEA un finanziamento di 115,5 miliardi, ne ha concretamente messi a disposizione 111. Questo schema non si ripeterà più, la sanità ha già dato tutti i contributi che poteva dare. Dalla sanità non è più possibile prendere un centesimo. Questo automatismo, che subordina il finanziamento della sanità alle dinamiche del Pil, io non lo condivido ". Insomma per il governo non c'è pace. Si apre un nuovo fronte e questa volta nel mirino torna il Tesoro...