La santificazione di Conte: da "burattino" a idolo dei media

Il governo giallorosso sembra aver giovato anche al premier Giuseppe Conte che, non solo ha mantenuto la sua poltrona, ma anche in termini di immagine personale.

Da "burattino di Salvini e Di Maio", come lo definì l'eurodeputato liberale Guy Verhofstadt, Conte, soprattutto dopo il suo j'accuse a Matteo Salvini a Palazzo Madama, pare aver assunto il ruolo di grande statista. Basta vedere cosa scrivono le due principali firme de Il Foglio, il fondatore Giuliano Ferrara e il direttore Claudio Cersasa. Il primo, ricorda Daniele Capezzone su La Verità, twitta: "Conte, sempre Conte, supremamente Conte" e sul suo quotidiano lo loda per aver evitato " lo sforamento baldorioso del deficit" e " un paio di procedure d' infrazione contro l'Italia" . Ferrara, poi, aveva gioito nel sentirlo parlare al Senato: " Se l' è cucinato a puntino, mettendo il limone nel posto giusto nella sublime porchetta", scrisse. Cerasa, invece, ha giudicato positivamente la svolta giallorossa dell' "Avvocato del popolo" che servirà come "laboratorio europeo dell' antisovranismo" .