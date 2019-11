La vignetta choc di Ellekappa: Salvini e leghisti come dei maiali

La campagna contro Matteo Salvini in vista delle elezioni Regionali in Emilia-Romagna è iniziata. Non un attacco da parte degli avversari, ma da Ellekappa. Nella vignetta di Laura Pellegrini pubblicata su La Repubblica è stato disegnato un maiale con un bavaglio verde che dice: " Oink ". Poi in allegato la vignettista ha provato a spiegare i motivi per cui il leader della Lega sta riuscendo a ottenere un record di successi: " Perché Salvini è già così popolare in Emilia? Perché parla alla pancia della gente ".

Subito dopo la pubblicazione della vignetta, è arrivata la secca replica di Salvini. " Se questi sono gli argomenti della sinistra, abbiamo già vinto! ", ha scritto l'ex ministro dell'Interno su Twitter. Appaiono piuttosto srani gli attacchi agli elettori emiliani che storicamente hanno sempre votato a sinistra. Ora, con l'ombra della possibile vittoria del centrodestra alla prossima tornata elettorale, potrebbero vengono già accusati dai progressiti di un "errore fatale". Secondo stime elaborate nei giorni scorsi dal direttore generale di MG Research, Roberto Baldassari, per il sito Affaritaliani, il Pd e i suoi alleati sarebbero nove punti percentuali dietro al centro-destra. Anche con un accordo con il Movimento 5 Stelle la vittoria non è affatto scontata.

Se questi sono gli “argomenti” della sinistra, abbiamo già vinto! pic.twitter.com/m6m2aYrgHq — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 2, 2019

E, mentre la sinistra va in tilt per la paura di perdere l'ennesima roccaforte rossa, si aspetta una dura presa di posizione da parte di Lilli Gruber, che poco tempo fa si è era prontamente attivata per prendere le difese dell'abito blu elettrico del ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova. Ma soprattutto chi sa se questo genere di esternazioni d'odio verranno contemplate dalla commissione Segre, che nasce con l'intento di contrastare fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza.

Non sono mancate le critiche via social. In molti leggono la vignetta come un attacco pieno di odio: " Su Repubblica possiamo vedere l'odio! La vergognosa indecenza che osano chiamare satira, ma è solo un rigurgito di odio mascherato da antifascista... già... oggi definirsi antifascisti legalizza esternazioni di odio ".

La vergognosa indecenza che osano chiamare satira, ma è solo un rigurgito di odio mascherato da antifascista...

oggi definirsi antifascisti legalizza esternazioni di odio.#LauraPellegrini #Ellekappa — Loredana (@Loredan83532601) November 2, 2019

Nel mirino è finita anche l'intenzione di voler fare un torto alla Lega, ma tale strategia potrebbe provocare esattamente l'effetto contrario: " Se continua così con Repubblica diventa complicato pure incartacce l'ova. Una vignetta tanto volgare, quanto banale. Continuate così compagni, che s'annamo a pija' pure l'Emilia Romagna ".

Se continua così con @Repubblica diventa complicato pure incartacce l'ova.

Una vignetta tanto volgare, quanto banale.

Continuate così #compagni, che s'annamo a pija' pure l'#EmiliaRomagnahttps://t.co/tZqVSmdKuq — Donatella Chiodi (@ChiodiDonatella) November 2, 2019

C'è chi si sente considerato un oggetto da esporre solo a convenienza: " Da emiliano, sono schifato. Quando i nostri voti facevano comodo a lorsignori, folle adulanti di giornalisti, pseudointellettuali, vignettisti & Co., a leccare i piedi. Se si paventa una maggioranza diversa, ci disegnano come maiali. Vergognatevi ".

Da emiliano, sono schifato. Quando i nostri voti facevano comodo a lorsignori, folle adulanti di giornalisti, pseudointellettuali, vignettisti & Co., a leccare i piedi. Se si paventa una maggioranza diversa, ci disegnano come maiali. Vergognatevi. #ellekappa #Repubblica & Co. — Alessandro Maramotti (@testaquadra75) November 2, 2019

E la dose viene rincarata: " E oggi il Premio "odio la gente (se non vota più come voglio io)" va a... Repubblica ".

Altri pensano sia iniziata la campagna anti Salvini: " È iniziata la campagna per le regionali in Emilia-Romagna . Primo atto dei democratici di Repubblica : offendere gli elettori dandogli dei maiali. Avanti così! ".