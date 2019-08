Sbarcano i 116 migranti Ong bloccata in mare

Nuovo braccio di ferro all'orizzonte con i talebani dell'accoglienza tedeschi, che hanno recuperato 40 migranti al largo della Libia. E vogliono puntare su Lampedusa considerata da Gordon Isler, portavoce della Ong tedesca Sea eye «geograficamente il porto (sicuro) più vicino» anche se in mezzo, a 60 miglia, c'è la Tunisia. Si profila il solito copione con il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che firma il divieto di ingresso nelle acque italiane. La nuova sfida scatta, guarda caso, il giorno che dalla nave della Guardia costiera Gregoretti, attraccata ad Augusta, sbarcano i 116 migranti a bordo dalla scorsa settimana.

I furbetti di Sea eye avevano piazzato la nave Alan Kurdi da lunedì davanti alla Tripolitania fra Sabrata e Zwara, due hub dei trafficanti di uomini, in attesa che arrivi il primo gommone. Ieri mattina sono stati recuperate 40 africani provenienti da Nigeria, Costa d'Avorio, Ghana, Mali, Congo e Camerun, in gran parte migranti economici. A bordo del gommone c'erano anche un neonato e due bimbi piccoli. Il recupero è avvenuto ad una trentina di miglia in una posizione che dista appositamente 171 miglia da Malta e 127 da Lampedusa, ma è vicina ai porti sicuri tunisini. «Se la Ong ha davvero a cuore la salute degli immigrati può fare rotta verso la Tunisia. Se invece pensa di venire in Italia come se niente fosse ha sbagliato ministro» dichiara Salvini. L'Alan Kurdi, che batte bandiera tedesca, ha comunicato che deve sbarcare i migranti in cinque stati compresa l'Italia.

In zona, diretta verso la Tripolitania, c'è pure la spagnola Open arms. L'ammiraglia Ocean Vicking di Msf e Sos Mediterranee è in sosta a Marsiglia prima di salpare verso la Libia.

Ieri in serata sono sbarcati i rimanenti 116 migranti da nave Gregoretti, che verranno accolti dai vescovi e distribuiti in cinque Paesi europei (Germania, Portogallo, Francia, Lussemburgo e Irlanda), come aveva anticipato il Giornale. Una cinquantina di migranti sono diretti presso la struttura «Mondo Migliore» di Rocca di Papa vicino a Roma grazie all'intervento della Conferenza episcopale e della Caritas. Probabilmente dopo un po' spariranno come era capitato nel caso di nave Diciotti, ma Forza nuova ha già annunciato battaglia dopo gli scontri dell'ultima volta.

Una trentina di migranti sarà accolta dalla Francia, come ha annunciato via twitter il presidente Emmanuel Macron. Dalla Germania, pure disponibile alla ridistribuzione, il ministro dell'Interno Horst Seehofer invita Salvini ad aprire i porti alle Ong. A bordo di nave Gregoretti c'erano anche 29 persone con tubercolosi e scabbia. «Problema risolto - ha detto Salvini - Autorizzo lo sbarco perché abbiamo avuto la certezza che non rimarranno a carico dei cittadini italiani che già hanno i loro problemi» ha dichiarato Salvini. In contemporanea Legambiente Sicilia ha denunciato il ministro per sequestro di persona. «Non so se mi costerà un altro tentato processo - ha replicato il vice premier - Mi domando cosa c'entri la difesa sacrosanta dell'ambiente con la politica migratoria». Ieri sbarcavano anche 66 migranti curdi e pachistani in due località diverse del Salento. La rotta fa pensare che arrivano dalla Grecia.