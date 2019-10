Scoppia la guerra dei contanti

Adesso scoppia la guerra del contante. Dopo le tensioni (fortissime) su Quota 100 di fatto arrivano le scintille sul nuovo tetto al contante che il governo si appresta a varare con la manovra. Di fatto i giallorossi sono pronti a portatre la soglia dagli attuali 3000 euro a 1000 euro. Un tuffo nel passato se si pensa che questa era stata la soglia introdotta dal governo Monti. Era stato poi il governo Renzi a portarla a 3000.

E lo stesso Pd che ha varato l'innalzamento della soglia, adesso si prepara ad abbassarla di nuovo. Il ministro Gualtieri insieme al premier Conte potrebbe dare il via ad un cambiamento radicale su questo fronte. Una scelta che però non verrebbe digerita dai renziani che sono già sul piede di guerra. E così, come riporta l'HuffPost, è proprio Italia Viva a sottolineare quanto questa mossa in manovra possa rappresentare un rischio per la tenuta dell'esecutivo: " L’abbassamento della soglia del contante a 1000 euro è uno schiaffo al nostro governo, ve la votate voi ". Sono queste le parole di fuoco che girano negli ambienti renziani e che preoccupano la maggioranza. Poi sempre un renziano all'Huffpost rivela: "S Sono quelli che invece di tagliare le spese si inventano una miriade di microtasse incomprensibili – spiega uno dei suoi – Che fanno arrabbiare tutti in cambio di un mini-gettito ". Il riferimento velato è a quota 100. Italia Viva ha chiesto a più riprese lo stop totale alla riforma. Uno stop che potrebbe portare all'uso delle risorse destinate ai quotisti per coprire i buchi della manovra. Ma su Quota 100 Conte prova a tirare il freno affermando che il sistema previdenziale resterà, ma con qualche modifica. Poi, sempre dal vertice tra Conte e Gualtieri preparatorio del Cdm, emerge qualche dettaglio in più sulle nuove regole per l'uso del contante. In prima battuta il tetto verrà portato a 2000 euro nel 2020 per poi arrivare a 1000 euro nel 2021. Ma dopo la presa di posizione dei renziani di certo quello di questa sera sarà un Consiglio dei Ministri di fuoco.