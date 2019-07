Scuole Sicure funziona: sequestrati circa 15 chili di droga

Il Ministero dell'Interno ha reso noti tutti i dati dell'iniziativa "Scuole Sicure 2018-2019" conclusa il 30 giugno. Si è registrato un grande successo in seguito al potenziamento dell'attività di vigilanza e controllo contro la diffusione delle droghe. Fino al termine dell'anno scolastico sono stati sequestrati ben 14,7 chili di droga; 31 gli arrestati e 45 le denunce all'autorità giudiziaria; 855 invece le violazioni amministrative e reati accertati.

La misura ha interessato 598 istituti scolastici sparsi in 11 regioni e 15 capoluoghi di provincia: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Padova, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Oltre 26mila le unità di personale coinvolte; 13 mila i servizi effettuati singolarmente o con operazioni congiunte.

Stanziamento fino a 4 milioni per Scuole Sicure

Per il prossimo anno lo stanziamento è salito fino a 4 milioni di euro: tale cifra, finanziata con il Fondo per la sicurezza urbana, consentirà di estendere l’iniziativa a 100 comuni su tutto il territorio nazionale.

Ogni ente locale ha ricevuto un contributo da 33 a 67mila euro - calcolato in base alla popolazione residente - destinato alla realizzazione di sistemi di videosorveglianza, pagamento dello straordinario, assunzione di agenti a tempo determinato per la polizia locale, acquisto di mezzi e attrezzature, promozione di campagne informative.