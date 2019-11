Seggiolini antiabbandono, da domani saranno obbligatori

I seggiolini antiabbandono diventano realtà: il regolamento di attuazione dell'articolo 172 del nuovo codice della strada specifica che " l'obbligo riguarda l'installazione a bordo dei veicoli di un dispositivo di allarme la cui funzione è quella di prevenire l’abbandono dei bambini di età inferiore ai quattro anni ". Si attiverà quando il conducente si allontanerà. Sono possibili due modalità di utilizzo: lo si potrà integrare nel seggiolino oppure potrà essere indipendente dal sistema di ritenuta del bambino. Al fine di agevolarne l'acquisto, nel decreto Fiscale sono previsti l'istituzione di un fondo e il riconoscimento di un contributo economico di 30 euro per ciascun dispositivo acquistato. Il Mit ha fatto sapere che " nei prossimi giorni verrà approvato il decreto che disciplina le modalità per l’erogazione del contributo ". Dopo l'approvazione del Parlamento, lo scorso 7 ottobre il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli aveva firmato il decreto attuativo.

Per chi non si doterà di tali sistemi sono previste una sanzione amministrativa da 81 a 326 euro (pagamento entro cinque giorni 56,70 euro) e la decurtazione di 5 punti dalla patente. Ma non solo: si rischia la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi qualora si venisse colti a commettere la stessa infrazione più di una volta nel giro di 2 anni.

"Affrettatevi"

L'Asaps ha spiegato che il decreto prevede che i dispositivi " dovranno attivarsi automaticamente e dovranno essere dotati di un allarme in grado di avvisare il conducente della presenza del bambino nel veicolo attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all'interno o all'esterno del veicolo ", ma potranno essere dotati " anche di un sistema di comunicazione automatico per l'invio di messaggi o chiamate ". Sono state specificate anche le caratteristiche dei dispositivi, che " potranno essere integrati all'origine nel seggiolino, oppure una dotazione di base o un accessorio del veicolo, ricompreso nel fascicolo di omologazione dello stesso oppure un sistema indipendente dal seggiolino e dal veicolo ".

Il presidente Giordano Biserni ha affermato che l'Asaps " auspicava un margine di tempo maggiore interpretando la legge in modo più favorevole e con la concessione dei 120 giorni inizialmente previsti, così non è stato. Pertanto genitori, nonni e accompagnatori affrettatevi! ".

Polemica