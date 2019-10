Seggiolini antiabbandono, firmato il decreto: obbligo operativo a breve

Dopo l'approvazione del Parlamento con il voto di tutti i gruppi politici, il parere favorevole acquisito dalla Commissione Europea e il via libera dei giorni scorsi del Consiglio di Stato, si è arrivati al passaggio conclusivo della legge relativa ai seggiolini antiabbandono: il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha firmato il decreto attuativo dell'articolo 172 del nuovo codice della strada per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli.

Obbligatorietà a breve

Stando a quanto si apprende dal sito ufficiale del Mit, l'obbligo di installazione dei dispositivi per i bambini di età inferiore ai 4 anni sarà operativo non appena il decreto legge sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero nei prossimi giorni. È stata sottolineata l'importanza dell'azione in questione, volta " a scongiurare eventi tragici come quelli accaduti negli ultimi anni ".

Contemporaneamente, attraverso la nota diramata dal dicastero, è stato fatto sapere che sono in corso delle valutazioni e degli studi circa " le modalità per attuare l'agevolazione fiscale prevista per favorirne l'acquisto ed incrementare le relative risorse ".