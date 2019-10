Segre, il centrodestra si astiene sulla commissione: "Antirazzisti, ma no alla censura"

Alla fine, la proposta dalla senatrice Liliana Segre di istituire una commissione straordinaria contro odio, razzismo e antisemitismo è stata accolta, ma non all'unanimità. L'aula del Senato ha approvato la mozione con 151 voti favorevoli, nessun voto contrario e 98 astensioni, che corrispondono a tutti i parlamentari del centrodestra, cioè Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia.

Salvini: "Noi contro razzismo, ma non vogliamo bavagli"

L'ex ministro dell'Interno e leader leghista, Matteo Salvini, ha voluto motivare la scelta del suo partito e ha dichiarato: " Siamo contro razzismo, violenza e antisemitismo senza se e senza ma. Tuttavia non vorremmo che qualcuno a sinistra spacciasse per razzismo quello che per noi è convinzione e diritto, ovvero il 'prima gli italiani'. Siamo al fianco di chi vuole combattere pacificamente idee fuori dal mondo, però non vogliamo bavagli e stato di polizia che ci riportano a Orwell ".

FdI: "Questa è in realtà una 'commissione Boldrini'"