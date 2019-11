Segre, il sindaco di Biella: "Ha subito quello che ha subito 70 anni fa..."

Non si placano le polemiche sul caso Ezio Greggio, che ha rifiutato la cittadinanza onoraria - concessa dalla giunta comunale di Biella - per rispetto nei confronti di Liliana Segre. Il conduttore televisivo ha così spiegato la sua scelta: " Il mio rispetto nei confronti della senatrice a vita per tutto ciò che rappresenta, per la storia, i ricordi e il valore della memoria, mi spingono a fare un passo indietro e non poter accettare questa onorificenza che il Comune di Biella aveva pensato per me ". Ma anche verso suo padre " che ha trascorso diversi anni nei campi di concentramento ". E ha tenuto a precisare: " Non è una scelta contro nessuno, ma una scelta a favore di qualcuno, anche per coerenza e rispetto a quelli che sono i miei valori ".

Tra le motivazioni della scelta del Comune soprattutto quella del profondo legame dell'attore con la città natale, Cossato: " Si conferisce a Ezio Greggio il titolo di cittadino onorario per la popolarità televisiva come conduttore, giornalista, attore e regista; per il suo costante impegno attraverso l'associazione 'Ezio Greggio per i bambini prematuri'; per aver contribuito a diffondere in Italia e nel mondo il nome di Biella ".

"Segre strumentalizzata"

Il sindaco della città piemontese ha commentato il rifiuto da parte del giornalista: " Non mi ha fatto piacere. È meglio che non parli con Greggio, ha mandato un comunicato ai giornali, io avrei preferito una condivisione. Ma ha fatto quello che era giusto fare, io stesso sarei stato per un rinvio ". Claudio Corradino è poi duramente intervenuto su Liliana Segre: " Voglio dire che si tira fuori la signora adesso, evidentemente, perché c'è un tentativo di minare la libertà di espressione. Ma la signora ha subito quello che ha subito 70 anni fa... ". E ha fatto riferimento alla commissione Segre: " Il fatto di voler censurare alcune espressioni a me fa pensare al peggior maccartismo ".