Il Senato dà l'ok a donare il corpo dopo la morte

Il Senato ha approvato all'unanimità il ddl, che prevede la possibilità di donare il proprio corpo dopo la morte, per permettere ai giovani medici di esercitarsi su corpo umani reali, invece che su modelli. Ora, il disegno di legge, che porta come primo firmatario il senatore del Moviemnto 5 Stelle, Pierpaolo Silieri, passerà alla Camera.

Il ddl prevede che il corpo del donatore rimanga in obitorio 24 ore, prima di essere destinato ai fini di ricerca scientifica e formazione. Per poter donare il proprio corpo post mortem, sarà necessaria una dichiarazione di consenso all'uso del prorpio corpo. In caso di ripensamento, il consenso potrà essere revocato. Il ministro della Salute, in collaborazione con quello dell'Istruzione, si preoccuperà di individuare le strutture universitarie e le aziende ospedaliere da usare come centri di riferimento, nei quali i corpi dei defunti verranno conservati e usati a fini di ricerca ed esercitazione. L'elenco dei centri di riferimento verrà istituito presso il Ministero della Salute. Entro 12 mesi, però, i centri e le università dovranno restituire il corpo del defunto alla famiglia, "in condizioni dignitose".