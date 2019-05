Salvini: "O salviamo l'Ue o i nostri figli vivranno in uno stato islamico"

Fra due settimane sapremo il nuovo colore del parlamento di Strasburgo. Mai come oggi le elezioni europee potrebbero rompere l'argine e aprire le porte del potere ai movimenti sovranisti e partiti di destra che al primo punto del proprio programma hanno la ferma volontà di cambiare questa Unione europea che fino a oggi ha prodotto troppi disastri. "Stavolta siamo noi il primo partito in Europa" , ha detto ieri sera Matteo Salvini chiudendo un comizio elettorale ad Albenga. Il leader del Carroccio è pronto a guidare una vasta coalizione che va dai francesi di Rassemblement National ai tedeschi di Alternative für Deutschland. "O l'Europa la salviamo adesso o ai figli lasciamo uno stato islamico fondato sulla paura e sulla precarietà" .

La sfida dei sovranisti

"Questa volta - ha rimarcato Salvini - saranno gli altri a venire a Milano" . L'appuntamento è per sabato prossimo, alle 15 in piazza del Duomo a Milano. Chi in via Bellerio sta organizzando la manifestazione conta di far arrivare almeno 100mila persone. Oltre a Salvini e a Marine Le Pen, saranno presenti tutte le principali forze sovraniste che hanno aderito al gruppo a cui ha aderito anche la Lega: Europa delle Nazioni e della Libertà. "Se la Lega vince in Europa, per i signori di Bruxelles la pacchia è finita" , ha continuato a ripetere il ministro dell'Interno passando da una piazza all'altra. Anche se negli ultimi giorni hanno registrato un leggero calo, tutti i sondaggisti sono concordi nel piazzare il Carroccio in una forbice tra il 31 e il 33% dei consensi. "Il 26 maggio ci riprendiamo il nostro Paese" , ha detto ieri pomeriggio ad Alessandria. Poi da Albenga ha lanciato l'ultimatum agli elettori italiani: "O l'Europa la salviamo adesso o ai figli lasciamo uno stato islamico fondato sulla paura e sulla precarietà. E io voglio una generazione che sia invece libera e orgogliosa" .

Le alleanze dei socialisti

Tutto dipenderà dalle alleanze che saranno strette l'indomani del voto. "La mia competizione non è con il centrodestra, ma con la sinistra, col Pd" , spiegava nei giorni scorsi lo stesso Salvini nel corso di una manifestazione a Catanzaro. "I miei avversari stanno a sinistra, non stanno in casa mia" . E a sinistra si stanno già organizzando per mettere in piedi un'alleanza che vada da Emmanuel Macron ad Alexīs Tsipras per "costruire un'Europa anti sovranista" . Dopo aver annunciato nei giorni scorsi l'adesione al manifesto "Per un Rinascimento Europeo", ieri Matteo Renzi ha pubblicato un video a sostegno di En Marche!. Martedì prossimo, come riporta Repubblica, Nicola Zingaretti ospiterà a Roma Franz Timmermans, il candidato dei socialisti alla poltrona che oggi occupa Jean-Claude Juncker. Ma l'idea di Macron è superare l'Alde per aprire a forze come il Pd, gli spagnoli di Ciudadanos, i belgi del Mouvement Réformateur dell'ex premier Michel e i tedeschi dell'Fdp.

Il dibattito tra i popolari