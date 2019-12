"Siete mer..., fate schifo". Insulti choc al gazebo leghista

Chi è il democratico? Chi è il violento? Chi è che sparge odio? A chiederselo è il leader della Lega, Matteo Salvini, che ha postato su Facebook un video che rispecchia fedelmente l'astio che spesso viene manifestato contro gli elettori del Carroccio.

Siamo a Catania. A un certo punto una persona si avvicina con la sua automobile a un gazebo della Lega Nord. Un gruppo di ragazzi viene aggredito a suon di insulti e minacce. "Siete merd***, fate schifo. Di dove siete di Varese? Siete di Busto Arsizio? Vi facciamo un c*** così, merd***, non vi vergognate a stare con Salvini?".

Gli insulti vanno avanti per un po' di tempo, i giovani non reagiscono, restano impassibili di fronte a quella foga. Il leader della Lega: "E poi saremmo noi a spargere odio...Solidarietà ai ragazzi, che hanno reagito in maniera esemplare: con leggerezza e senza rancore".