Silvio Berlusconi: "Il centrodestra è unito. Nessun contatto col Pd"

Silvio Berlusconi prosegue il suo tour elettorale in Molise in vista delle Regionali di domani. Il Cavaliere lasciando il Centrum Palace di Campobasso ha parlato del centrodestra e del rebus per la formazione del nuovo governo. Il leader di Forza Italia serra i ranghi della coalizione di centrodestra e afferma: "Lo stato di salute del centrodestra? Tutto bene. Anche ieri sera ho parlato con Giorgetti e siamo sempre assolutamente convinti che dobbiamo fare un governo: il centrodestra è unito e Matteo Salvini è la persona che deve esprimere il leader".



Poi sull'apertura di ieri ad un esecutivo che possa raccogliere il voto di alcuni esponenti del Pd e di alcuni parlamentari del gruppo Misto, il Cav ha spiegato in modo chiaro la posizione di Forza Italia: "Non ho mai detto di voler fare un governo coi voti del Pd. Non c’è nessun contatto in atto con il Pd. Ho solo detto che avremo dovuto presentarci in Parlamento con il nostro programma e raccogliere i voti di tutti coloro che non ritenessero cosa buona per l’Italia e per loro andare a nuove elezioni". Dunuqe il Cav ribadisce la sua posizione suggerendo un esecutivo che possa raccogliere di fatto i voti in Aula di tutti coloro che condividono i punti del programma di centrodestra.