Silvio Berlusconi: "Putin mi ha assicurato che la Russia non ha dato alcun finanziamento alla Lega"

"Sono sicuro che la Russia non ha dato nessun finanziamento alla Lega. Mi è stato assicurato direttamente dal presidente Vladimir Putin, che non aveva nessuna ragione per dirmi una cosa diversa dalla realtà". A dirlo è Silvio Berlusconi mentre era in corso il voto per la conferma della presidente designata alla Commissione europea Ursula von der Leyen.

Così dopo giorni in cui BuzzFeed e la sinistra italiana sparano a zero sul vicepremier leghista, arrivano le parole del Cavaliere. Berlusconi, poi, ha aggiunto di non vedere "quale interesse francamente potrebbe avere Putin, il suo partito, la Federazione russa, a dare un finanziamento a un partito come la Lega".

Ma non solo. Il leader di Forza Italia ha quindi spiegato che quelle avvenute a Mosca potrebbero essere state eventuali "trattative fra privati: queste sono cose che possono accadere. La Russia è un fornitore importante per l'Europa e per l'Italia di gas e petrolio. Se qualcuno vuole immettersi in questo commercio è qualcosa di diverso da un finanziamento a un partito politico che sarebbe fuori dalla legge".