Sindaco di sinistra insulta Lega e Fdi: "Topi e blatte in piazza"

Bosco Marengo è un piccolo comune in provincia di Alessandria. Il sindaco, Gianfranco Gazzaniga, eletto con una lista civica, sta facendo parlare di sé per un post a dir poco infelice pubblicato sul suo profilo Facebook - e poi rapidamente cancellato - nelle ore in cui Lega e Fratelli d'Italia erano scese in piazza, lunedì scorso davanti a Montecitorio, per dire no al governo dell'inciucio. Una manifestazione molto partecipata e assolutamente pacifica, a cui - come scrive Giorgia Meloni - hanno partecipato "migliaia di mamme, papà, anziani e giovani". Persone di tutte le età, catalogate dal primo cittadino di Bosco Marengo come "topi e blatte".

"Stamane fogne libere. Topi e blatte, tutti a piazza Montecitorio a inneggiare alla loro democrazia". Questo il post diffuso sui social dal sindaco Gazzaniga. Insulti che hanno fatto il giro del web, travalicando i confini della piccola Bosco Marengo. Su Twitter, Giorgia Meloni ha condiviso lo screenshot delle offese al popolo della destra: "Sindaco di Bosco Marengo chiama 'topi e blatte' migliaia di mamme, papà, anziani, giovani scesi in piazza contro patto della poltrona. Ora ha cancellato il post. Se avesse dignità si dimetterebbe e chiederebbe scusa. Ecco la considerazione del popolo della sinistra: che schifo!", ha commentato.

Gazzaniga ha prontamente rimosso il post, di cui però rimane traccia sul web. Il suo profilo Facebook è parzialmente privato, si leggono soltanto alcuni vecchi messaggi. In uno di essi, risalente al novembre 2014, il primo cittadino di Bosco Marengo scriveva "grazie PRESIDENTE. Passerà tanto tempo finchè l'Italia avrà un Capo di Stato della tua levatura". Il PRESIDENTE, scritto con caratteri rigorosamente maiuscoli, era Giorgio Napolitano.