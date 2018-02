Meloni accusa: "Il sindaco vieta comizio di Fdi. Il Comune: "Modulo irricevbile"

"A Pontedera prove tecniche di regime". Lo denuncia Giorgia Meloni da Torino in un video pubblicato su Facebook in cui accusa il Comune in provincia di Pisa di non aver concesso l'occupazione di suolo pubblico per una manifestazione di campagna elettorale di Fratelli d'Italia.

"Non ce lo danno", dice la leader di Fdi (guarda il video), "Perché siamo un partito che va contro il divieto di ricostituzione del partito fascista e quindi noi non possiamo fare campagna elettorale. Alla fine abbiamo capito dove arrivavano le leggi Fiano e le altre norme... servivano a impedirci di fare campagna elettorale. Noi abbiamo insegnato la democrazia al Partito democratico, perché noi i governi contro il parere dei cittadini non li abbiamo mai fatti".

Poi interpella le alte cariche dello Stato e "le anime belle della democrazia": "Voglio sapere dov'è la voce di Laura Boldrini, dov'è la voce del presidente del Senato Grasso, dov'è la voce del ministro degli Interni Minniti, dov'è la voce di Paolo Gentiloni, di Matteo Renzi e voglio sapere soprattutto dov'è la voce del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Voglio sapere da tutta questa gente se ritengono giusto impedire a Fratelli d'Italia di fare campagna elettorale per le elezioni del 2018".