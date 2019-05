Siri, Salvini avverte Di Maio: "Alla Lega ci pensa la Lega"

Il "caso Siri" continua a tenere molto distanti Lega e MoVimento. Se da una parte il ministro Matteo Salvini difende Siri e il suo operato, dall'altra il ministro Luigi Di Maio ne chiede le dimissioni. E ora vuole vederlo in panchina. All'interno del governo, quindi, la tensione è altissima e ora è tutto nella mani del premier Giuseppe Conte.

Intanto, Luigi Di Maio mette altra carne sul fuoco, "ci sono tensioni nel governo". Il grillino, infatti, ha rivelato che alcuni parlamentari della Lega gli avrebbero chiesto che Siri facesse un passo indietro. "Alla Lega ci pensa la Lega - replica Salvini all'Agi al termine di un comizio a Tivoli -. Ma noi ci stiamo occupando di vita reale e quindi non ho tempo da perdere con altre polemiche, ho detto tutto quello che dovevo".

Salvini, poi, si toglie anche qualche altro sassolino dalle scarpe. E parlando di autonomie delle province sferza l'ultimo colpo ai compagni di governo: "Di Maio non lo deve convincere Salvini, sono milioni di italiani, da Nord a Sud, che vogliono un Paese più moderno, più efficiente, rispettoso delle autonomie locali perché più vicino si spendono i soldi pagati dai cittadini meglio si spendono. Non è un'opera di convincimento di Salvini, poi c'è pure nel contratto, oltre al fatto che i 5 Stelle sia in Veneto che in Lombardia hanno votato a favore del referendum. O qualcuno ha cambiato idea, ma non penso, oppure si va avanti".