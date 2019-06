Sofri-Saviano choc su Salvini: "Brutto str... e ceffo vigliacco"

"Bacioni e querele" . Con queste parole garbate Matteo Salvini commenta la violentissima rubrica Piccola posta pubblicata da Adriano Sofri sul Foglio e condivisa su Facebook da Roberto Saviano. L'argomento è, ovviamente, il caso della Sea Watch 3. E, come tutti i progressisti italiani, anche l'ex leader di Lotta Continua si mette in fila ad attaccare il ministro dell'Interno. Lo fa usando insulti e parolacce. Un profluvio di volgarità senza precedenti che solletica a tal punto l'autore di Gomorra da spingerlo a rincarare la dose con un post durissimo.

"Senti, brutto stronzo" . Inizia così la rubrica di Sofri. E continua peggio: "Ti piace insultare una giovane donna in gamba a nome del governo italiano, eh? Maramaldo" . È un insulto via l'altro. Poi continua così: "A nome degli italiani, 60 milioni? Pallone gonfiato, ceffo vigliacco. Ti sei rotto le palle, eh? Coglione. Te li sudi tu i tuoi selfie, eh?" . E ancora: "Disgustoso gradasso. Non è granchè, ammetto. Sento che si può fare di meglio, cioè di peggio. Tu sì, mezza calzetta, tu puoi, fatti un altro selfie, completa tu a piacere. Controfirmo tutto" . Un rancore mai visto e messo nero su bianco. Questo scritto avrebbe dovuto suscitare lo sdegno di tutti. Ma così non è stato. Saviano si è subito schierato al fianco dell'ex leader di Lotta Continua e ha condiviso il commento aggiungendo, a sua volta, parole al vetriolo contro il leader del Carroccio. "Condivido con voi l’analisi politica più lucida degli ultimi mesi - si legge su Facebook - grazie Adriano!" .

Ovviamente Salvini non ha lasciato correre ma ha risposto immediatamente. Non ha usato toni inqualificabili come i suoi avversari, ma ha giustamente passato la pratica ai suoi legali. "Essere insultato dal pregevole duo Sofri-Saviano mi rende ancora più orgoglioso del mio lavoro in difesa del popolo italiano" , ha scritto su Twitter annunciando, appunto, che querelerà sia Sofri sia Saviano.

Essere insultato dal pregevole duo Sofri-Saviano mi rende ancora più orgoglioso del mio lavoro in difesa del Popolo Italiano!

