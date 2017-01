"Sogno sindaci africani al Sud". Lega e Fdi contro Saviano

Battibecco serrato su Twitter tra Roberto Saviano e i leader di Lega Nord e Fratelli d'Italia.

Tutto è partito da un'intervista dello scrittore a Gianni Riotta per Rai Cultura. "Sogno sindaci africani al Sud", ha detto Saviano parlando di come risolvere i problemi del Mezzogiorno.

Immediata la risposta di Giorgia Meloni, che ieri sera attaccava su Twitter: "Vada a vivere in Africa allora. Così esaudisce il suo sogno e quello di diversi italiani". Poco dopo il commento di Matteo Salvini, che aggiunge: "Io sogno Saviano in Africa".

Oggi è quindi arrivata la replica di Saviano: "In Africa con Salvini a recuperare i fondi pubblici della Lega finiti in Tanzania e con Meloni a scusarsi per le atrocità nelle ex colonie". E la polemica è andata avanti. "Purtroppo quando non copi cose scritte da altri spari idiozie ciclopiche", controbatte ancora la Meloni, "Non hai un amico che possa aiutarti coi social?". "Fossi in lei non farei tanta ironia. Lei è fascista e questa non è ciclopica idiozia, ma una cosa seria e piuttosto grave", risponde ancora lo scrittore. "Darmi della fascista è un'analisi originale, ma da un esperto di copia e incolla non potevo aspettarmi granché di diverso", scrive infine la leader di Fdi.