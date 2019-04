Sondaggi, anche la Lega in calo di consensi

Maggioranza in difficoltà. Secondo gli ultimi sondaggi a subire un calo di consensi non è più soltanto il Movimento Cinque Stelle ma anche la Lega che domenica ha avuto una performance non troppo esaltante in Sicilia.

Premesso che il Carroccio rimane il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani, sia la rilevazione che Swg ha effettuato per La7 sia quella che Tecné ha fatto per Mediaset evidenziano il segno meno rispetto ai sondaggi precedenti. Swg dà il partito di Matteo Salvini al 31,6% (-0,7% rispetto a sette giorni fa), mentre per Tecné è al 31,2%. Il M5S, invece, lotta per mantenere la seconda posizione e vincere il confronto con il Pd che, grazie alla "cura Zingaretti" continua la sua risalita. Secondo Swg è il Pd ad avere la meglio sui grillini. I dem volano al 22,5% (+0,5% rispetto a sette giorni fa) contro il 21,8% (-0,5%) dei pentastellati. Pentastellati che, invece, per Tecné, pur perdendo lo 0,3%, restano secondi con il 22,3% dei consensi. I democratici ottengono uno 0,8% in più salendo al 21,4%. Guadagna qualcosa anche Forza Italia che viene data all'8,8% (+0,4%) da Swg e al 12,2% da Tecné. Il partito di Giorgia Meloni, invece, vola al 5% per entrambi i sondaggi.