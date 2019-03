Sondaggi, arresto di De Vito fa sprofondare il M5S

L'arresto del grillino Marcello De Vito sta agitando tutta la politica. Ieri mattina il presidente dell'Assemblea capitolina è finito in manette, facendo così abbattere una nuova tegola giudiziaria sul Movimento 5 Stelle e su Virginia Raggi.

L'accusa di corruzione a suo carico nell'ambito di un filone dell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma ha spaventato, e non poco, gli italiani. Come emerge dall'ultimo sondaggio Emg Acqua presentato ad Agorà, la maggioranza degli intervisati non intende più premiare il M5S.

Il 61% pensa infatti che il mito dell'onestà dei pentastellati sia finito con l'arresto di Marcello De Vito. Solo il 21% degli intervistati non si trova d'accordo con questa tesi.