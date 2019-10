Sondaggi, Salvini alla riscossa, dem e grillini ancora in calo

La Lega e Matteo Salvini svettano in Italia. A riportarlo è un sondaggio EMG Acqua presentato ad Agorà, secondo cui il Carroccio si conferma primo partito in Italia con ben 32,7%, in aumento dello 0,1 rispetto alla settimana scorsa. A seguire ci sono Partito democratico (19,2%) e Movimento 5 Stelle (18,7%), rispettivamente in calo dello 0,5% e dello 0,3%.

In crescita anche Fratelli d'Italia, che si attesta al 7,8% (+0,2), seguita poi da Forza Italia (7,0%). A chiudere sono Italia Viva (4,5%), +Europa (2,0%) e La Sinitra (1,7%).

Salvini leader

Il 51% degli intervistati inoltre ha "poca" fiducia nel governo o "per nulla". Invece solamente il 26% ripone "molta" o "abbastanza" fiducia.

Sulla questione dei leader a comandare la classifica è Matteo Salvini, che resta stabile al 40%; lo segue il premier Giuseppe Conte con il 36%, in calo di un punto percentuale rispetto a una settimana fa. Giorgia Meloni (29%) supera Luigi Di Maio (25%), che ora rischia di farsi sorpassare anche da Nicola Zingaretti (23%). Seguono Silvio Berlusconi (17%), Matteo Renzi (15%), Carlo Calenda (15%) e Giovanni Toti (12%).

La disoccupazione è ritenuta dal 36% la questione più urgente che il governo dovrebbe affrontare; al secondo posto la bassa crescita (25%) e al terzo l'evasione fiscale (18%). L'immigrazione irregolare è una problematica da risolvere presto per il 17%.

Infine la lotta all'evasione fiscale (53%) e la pace fiscale (32%) sono considerati gli strumenti più idonei a recuperare risorse da destinare alla manovra.