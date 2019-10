Sondaggio, boom di FdI mentre l'asse Pd-M5s continua a perdere voti

Dei tanti sondaggi di queste ultime settimane sono due tre i dati certi. Il primo, negativo per il governo, è il consenso in calo verso i giallorossi. Anche secondo l'ultimo sondaggio realizzato da Index Research per Piazzapulita – la trasmissione condotta da Corrado Formigli su La7 – sia il Partito Democratico, sia il Movimento 5 Stelle perdono voti.

La rilevazione, infatti, racconta di un Pd al 20,3% (in calo di 0,2 punti percentuali) e di un M5s fermo al 19,4%. (anch'esso in calo, ma di quasi mezzo punto percentuale).

Il secondo dato è quello relativo alla Lega, che si mantiene saldamente sopra la soglia del 30%, tenendo a distanza tutte le altre forze politiche. Il Carroccio di Matteo Salvini, infatti, continua a piacere ai cittadini elettori: il 32,5% degli intervistati si dice pronto a votare la compagine leghista.

Dunque, il terzo dato, ovvero la crescita nei consensi di Giorgia Meloni: Fratelli d'Italia guadagna lo 0,3% e arriva al 7,3%. Alle spalle di FdI ecco Forza Italia di Silvio Berlusconi, dato al 6% delle indicazioni di voto.

Infine, ecco Italia Viva: il neonato partito di Matteo Renzi varrebbe, ora come ora, il 4,5%.