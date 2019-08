Sondaggio: cresce la Lega, crollano i 5 Stelle

La Lega continua la sua avanzata nei sondaggi. il partito del Carroccio non risente del caso Rubligate o delle polemiche per il giro in moto d'acqua della polizia del figlio di Salvini. Il partito di via Bellerio, secondo una rilevazione Winpoll per il Sole 24 ore, è al 38,9 per cento dei consensi. A un passo dalla soglia del 40 per cento. Da segnalare invece la caduta libera dei Cinque Stelle. Secondo la rilevazione de il Sole, il partito guidato da Di Maio scende sotto quota 15 per cento e si attesta al 14,8 per cento. Il Pd dunque sorpassa i Cinque Stelle s va al 23,3 per cento confermandosi seconda forza politica dietro la Lega. Nell'ambito del centrosinistra +Europa resta a quota 2,3 per cento, i verdi sono all'1,7 per cento e la Sinistra è all'1,9 per cento. Per qunato riguarda invece il campo del centrodestra, Fratelli d'Italia si attesta al 7,4 per cento. Forza Italia invece in questo momento di grande rinnovamenteo ripartirebbe dal 6,7 per cento. Intanto avanza sempre di più un altro partito, quello che chiede un ritorno alle urne.

Secondo il sondaggio Winpoll, il 72 per cento degli italiani vorrebbe nuovamente tornare alle urne per esprimere la propria preferenza. Di fatto dunque gli elettori vorrebbero nuovamente un turno elettorale probabilmente per scardinare un governo che nelle sue due anime, quella verde del Carroccio e quella gialla dei 5 Stelle, sembra sempre più bloccato sui conflitti interni alla maggioranza. E proprio in questa direzione sono arrivate oggi le parole del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, che ha di fatto respinto l'ipotesi di un ribaltone insieme ai Cinque Stelle: "Se la maggioranza entrasse in crisi il Pd direbbe "che bisogna ridare la parola agli italiani", ha affermato al Tg3. "I n una situazione così difficile, con scelte così difficili da fare, perché questo governo ha creato un buco nel bilancio drammatico, è giusto - ha aggiunto - che scelgano gli italiani e le italiane prima di tutto. E noi combatteremo per voltare pagina in questo Paese, mettere al centro il lavoro, l'ambiente, la scuola, la sanità ".