Sondaggio, i giallorossi in affanno e centrodestra al 49%

I tre maggiori partiti politici italiani – Lega, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle – sono in calo. Una flessione debole, ma presente. Infatti, secondo l'ultimo sondaggio realizzato dall’istituto Index Research per Piazzapulita, il talk show di approfondimento politico condotto da Corrado Formigli nella prima serata del giovedì di La7, il Carroccio di Matteo Salvini, pur mantenendosi saldamente la forza maggiormente gradita all’elettorato, cala di quattro decimi di punto, attestandosi comunque a un più che soddisfacente 31,8 delle indicazioni di voto.

Alle spalle della compagine leghista, a distanza siderale, ecco il Partito Democratico: per i dem di Nicola Zingaretti i guai non sono certo finiti, visto che il Pd non riesce proprio a risalire la china e anche questa settimana rimane sotto la "soglia psicologica" del 20%, fermandosi al 18,9%.

Ancora male il Movimento 5 Stelle, che rispetto a sette giorni fa perde lo 0,2% e affonda al 16% tondo tondo. Un volume elettorale che non può certo che aumentare le preoccupazioni di Beppe Grillo e di Luigi Di Maio, la cui leadership interna è sempre più traballante.

Continua invece a crescere e sembra non volersi fermare Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni, infatti, secondo quanto rilevato dall’istituto demoscopico, guadagna un ulteriore mezzo punto percentuale e sale dal 9,8% al 10,3%. Dietro a FdI troviamo gli azzurri di Silvio Berlusconi: Forza Italia guadagna un decimo di punto e sale al 6,8%.

Sommando dunque i voti della Lega a quelli di Fratelli d’Italia e al partito de Cavaliere, ecco che il centrodestra unito tocca il 48,9%, a un passo da quel 50% tanto agognato.

Grande difficoltà per Italia Viva, sotto il 5% delle intenzioni di voto. Il partito di Matteo Renzi, infatti, perde ancora qualcosina e dal 4,6% dell’ultima rilevazione, si affossa al 4,4%.

Da un neonato partito a uno ancora più piccolo, ovvero Azione di Carlo Calenda, che comunque non sfonda e si attesta al 2,1% dei consensi. Alle sue spalle troviamo Europa Verde (2%), PiùEuropa di Emma Bonino (1,5%) e Cambiamo! di Giovanni Toti, all’1%.

Last but not least, il dato degli indecisi e del "non voto", che Index Research registra al 37,3%. E rappresentano, di fatto, il partito paradossalmente più "votato".