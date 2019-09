Sondaggio, Lega ancora sopra il 30%. M5s crolla sotto il 17%

Il governo giallorosso non piace a molti italiani e a constatarlo sono stati anche le rilevazioni demoscopiche realizzate nelle ultime settimane. I numeri raccolti parlano chiaro: la maggioranza degli elettori boccia il Conte-bis di Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, anche se il premier sale nella classifica del gradimento. M5s e Pd, infatti, annaspano nelle intenzioni di voto, secondo l'ultimo sondaggio. La direttrice di Euromedia Research Alessandra Ghisleri racconta infatti che la compagine pentastellata rimane impantanata nelle sabbie mobili, attestandosi su dimensioni uguali, se non addirittura minori, di quanto preso alle Europee. Insomma, i 5s sarebbero pure al di sotto del 17%.

Il partito di Nicola Zingaretti? Sempre attorno al 20 percento, punto percentuale in più o in meno. Sintomo che la sua segreterie non è riuscita a dare una svolta e che l’accordo di governo con Grillo e Di Maio non piace troppo al popolo democratico.

La Lega, invece, si mantiene saldamente sopra la soglia del 30%: la sondaggista, infatti, parla di un Carroccio al 30-32% delle indicazioni di voto. Sintomo che Matteo Salvini ha ancora appeal, nonostante non sieda più al Viminale e tra i banchi del governo.

Dunque, testa a testa tra Forza Italia di Silvio Berlusconi e Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, dati sul 7%.

Il dato più interessante è però quello dell'astensione: già, perché il cosiddetto partito dell'astensione è quello che ha più consensi, attorno al 35%.