La maggioranza degli italiani vuole la castrazione chimica

Secondo quanto emerge da un sondaggio, gli italiani sono favorevoli alla castrazione chimica. "Il 58% degli italiani è favorevole all’introduzione di una legge che preveda la castrazione chimica per i pedofili e gli stupratori recidivi". Il sondaggio di Swg, come riporta il Corriere, è stato commissionato dalla Lega. Solo "il 28% degli italiani", invece, sarebbe contrario all’introduzione del provvedimento. Mentre "il 14%" degli intervistati non sa come rispondere.

Il tema della castrazione chimica è stato rilanciato in queste settimane dal vicepremier Matteo Salvini dopo lo stupro di una donna di 36 a Viterbo da parte di tre ragazzi (tra cui un esponente di Casapound). " Nessuna tolleranza per pedofili e stupratori: la galera non basta, ci vuole anche una cura. Chiamatela castrazione chimica o blocco androgenico, la sostanza è che chiederemo l'immediata discussione alla Camera della nostra proposta di legge, ferma da troppo tempo, per intervenire su questi soggetti. Chiunque essi siano, bianchi o neri, giovani o anziani, vanno puniti e curati ", aveva spiegato il leader della Lega.