Spadafora: "Di Maio non tornerà capo politico"

" C'è grande fermento e la voglia di metabolizzare il duro colpo delle dimissioni di Luigi Di Maio per ripartire ". Vincenzo Spadafora è motivato e punta alla rinascita del Movimento 5 Stelle, ora alla prese con l'individuazione di un nuovo capo politico. Al momento i grillini sono concentrati per gli Stati Generali di marzo, un'occasione in cui sarà possibile far confrontare " visioni diverse di governance ". Tra la conferma dell'esperienza del capo politico e la necessità di una gestione collegiale, emerge una chiarezza: " Una forza politica non può non avere una figura riconoscibile. Di sicuro serve un vertice ". Un'ipotesi è che l'attuale ministro degli Esteri possa ricandidarsi a capo politico: " Se conosco bene Luigi, e lo conosco bene, non lo farà: la decisione che ha annunciato l'ha presa dopo una lunga riflessione. Mi sento di escludere la sua ricandidatura dopo gli Stati generali ".

Una scelta che ha fatto discutere, considerando soprattutto che è arrivata a pochi giorni dalle elezioni Regionali in Calabria e in Emilia-Romagna: ha dato così a Salvini e al centrodestra un elemento di propaganda in più nel rush finale, ma gli alleati non sembrano infastiditi. " Dall'interlocuzione di questi giorni con i colleghi nessuno è spaventato. Luigi non ha sbattuto la porta e ora non si metterà a picconare la maggioranza ", ha precisato.

"Il governo vive nel caos"

Nell'intervista rilasciata a Il Messaggero, il ministro per lo Sport ha parlato anche della possibilità di procedere con il voto disgiunto per favorire Stefano Bonaccini: " Io sostengo con forza il nostro candidato, i cittadini nel segreto dell'urna decideranno ". Se la Lega dovesse vincere in Emilia-Romagna, potrebbero esserci dei pericolosi contraccolpi per il governo: " Allora, questo governo è nato da un contraccolpo e nel caos per via del ritiro della fiducia da parte di Salvini: non teme scossoni. E fino a quando durerà, e auspico fino alla fine della legislatura, non vivrà momenti sereni ".