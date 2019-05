Spese pazze in Liguria, condannato Edoardo Rixi

Il viceministro delle Infrastrutture e trasporti, Edoardo Rixi, è stato condannato in primo grado a 3 anni e 5 mesi nel processo sulle "spese pazze" in Regione Liguria dal 2010 al 2012.

La sentenza di condanna è stata pronunciata oggi dalla seconda sezione del tribunale di Genova, presieduta dal giudice Giuseppe Dagnino. Inflitta anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Per l'esponente della Lega - che non era in aula - il pm Francesco Pinto aveva chiesto 3 anni e 4 mesi per peculato e falso.

La condanna rischiava di aprire un nuovo caso all'interno del governo, dal momento che - praticamente in diretta con la lettura della sentenza - il Movimento 5 Stelle ha lanciato il suo assalto giustizialista. Assalto a cui Rixi ha risposto rassegnando le sue dimissioni: "Sono tranquillo", ha detto, "Ho sempre agito per il bene degli italiani. Conto sull'assoluzione perché non ho mai commesso alcun reato, ma per l'amore che provo per l'Italia e per non creare problemi al governo ho già consegnato nelle mani di Matteo Salvini le mie dimissioni".