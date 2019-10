Studentessa napoletana discriminata in Francia. Scuse dalla segretaria di Stato De Montchalin

Una studentessa napoletana ha raccontato di essere stata discriminata in Francia durante uno scambio culturale a Parigi. E lo ha fatto nel capoluogo campano durante l’incontro tra il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, la sua omologa francese, ovvero la segretaria di stato Amelie De Montchalin e gli studenti dell'istituto Grenoble.

Come riporta Il Messaggero, la ragazza, che studia in una scuola superiore partenopea, ha detto che i suoi coetanei francesi dicevano di essere superiori. Inoltre, la studentessa ha avuto la sensazione di una mancanza di fraternità e affetto tra i due Paesi almeno tra i giovani. L’esponente del governo Macron si è scusata: “ Quei ragazzi hanno perso una chance. L'Europa esiste - ha precisato De Montchalin - e il fatto che alcuni francesi abbiano questi comportamenti vuol dire che dobbiamo fare un grande lavoro per debellare questi atteggiamenti discriminatori. Questo mostra anche come è fragile l’Europa ”.