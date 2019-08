Svelato l'obiettivo di Di Maio: vuole la poltrona di Salvini

Che sarà un Conte bis ormai sembra cosa fatta. Ma non c'è solo il nome del premier in ballo: i nodi da sciogliere sono soprattutto i ministeri più importanti, Viminale, Difesa ed Economia in primis.

Tutte caselle che il Movimento 5 Stelle vorrebbe per sé. E, anzi - racconta l'Huffington Post citando "fonti degne di questo nome" - sembra in particolare che Luigi Di Maio abbia chiesto per sé un posto ben preciso: la carica di ministro dell'Interno in questo momento nelle mani di Matteo Salvini. Mantenendo tra l'altro pure quella di vicepremier (oltre a scegliere tra i grillini il nome da mandare in Commissione Ue).

Richieste che il Pd non sarebbe propenso ad accettare. Nicola Zingaretti lo avrebbe ribadito anche oggi a Di Maio: serve una radicale "discontinuità" dal governo uscente e i dem non accetteranno di prendere il posto dei ministri leghisti senza rimettere in discussione obiettivi e valori dell'esecutivo stesso.

In ogni caso il totoministri è già partito. Un ruolo nel governo lo avrebbero quasi sicuramente anche Luigi Di Maio, Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede per i 5 Stelle. I dem sono invece pronti a schierare Andrea Orlando, Paola de Micheli, Tommaso Nannicini, Roberto Morassut, Ettore Rosato e uno dei due tra Andrea Marcucci e Lorenzo Guerini.

Non dovrebbe invece entrare nell'esecutivo lo stesso Zingaretti (attuale presidente della Regione Lazio), mentrre sembra cha Giovanni Tria possa venir ricofermato. Un ministero (forse quello della Giustizia) dovrebbe andare anche a Liberi e Uguali che ha già annunciato il sostegno a un potenziale esecutivo spostato a sinistra.