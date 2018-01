Tabacci salva la Bonino: "Avrà nostro simbolo"

Dopo la rottura con il Partito democratico, la lista +Europa di Emma Bonino correrà con la lista di Centro Democratico. In questo modo non devono più raccogliere le firme necessarie a chi non era rappresentato nel Parlamento uscente per candidarsi alle prossime elezioni politiche.

L'apertura a sorpresa arriva dal leader del partito, Bruno Tabacci: " Stamattina ho riunito tutti gli organi dirigenti di Centro Democratico", ha detto, "Ho deciso di mettere a disposizione di +Europa il simbolo di Centro Democratico, per recuperare una libertà che è fondamentale. È il momento di fare un passo verso la democrazia. Per questo c'ero all'Ergife al raduno degli europeisti con Emma Bonino ed Enrico Letta. Noi ovviamente ci collochiamo nel centrosinistra, per l'apparentamento vedremo. Ne discuteremo all'assemblea del 13 ".