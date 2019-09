Una stangata da 137 milioni: ecco la "tassa Greta" sui voli

La proposta del ministro grillino Lorenzo Fioramonti di tassare i voli aerei (1 euro per quelli domestici e 1,50 per quelli internazionali) con l'intento di finanziare la scuola trova un fronte duramente contrario. Stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, nel 2020 lo Stato incasserebbe almeno 137,2 milioni di euro. Una buona parte (circa 101 milioni) deriverebbe da chi parte verso l'Europa o il resto del mondo; i restanti 37 sarebbero generati invece da chi è destinato verso aeroporti italiani.

A partire dal prossimo anno la Francia farà pagare un'ecotassa sia per i voli domestici e dentro l'Ue (1,50 in Economy e 9 in Business) sia per quelli extra Ue (3 euro in Economy e 18 in Business). La green tax della Germania invece partirà da un minimo di 8 euro per voli interni, europei e nel Nord Africa fino ad un massimo di 45 per le destinazioni oltre i 6.000 chilometri.

Colpito il turismo

L'iniziativa è stata bocciata dalle compagnie aeree eccezion fatta per Alitalia e Air Italy, che al momento preferiscono non commentare. A farsi sentire è Chris Goater: " Quella del ministro è una proposta sbagliata per due motivi: le tasse sui passeggeri danneggiano la capacità dell’aviazione di generare prosperità economica e quindi penalizzano le entrate statali a lungo termine ". Il portavoce della Iata, la principale associazione internazionale delle compagnie, ha poi aggiunto che tale imposta non " aiuterà l'ambiente ". Perciò l'invito rivolto al governo giallorosso è quello di " incoraggiare gli investimenti delle imprese nei carburanti sostenibili per l’aviazione e in una tecnologia radicale dei velivoli ", con l'obiettivo di " creare più posti di lavoro, maggiori entrate fiscali e ridurre le emissioni del trasporto aereo ".