Il centrodestra rilancia la coalizione: "In manovra punti del nostro programma"

"Tasse, lavoro e immigrazione". Sono questi i temi sul tavolo del centrodestra unito che oggi si è incontrato a Roma.

Nella residenza capitolina di Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia ha accolto insieme al vicepresidente del partito Antonio Tajani, Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti, Giorgia Meloni e Ignazio La Russa. Un pranzo di lavoro che segue quello "a due" avvenuto ad Arcore domenica sera.

Tra i nodi anche le alleanze e le candidature in vista delle prossime Regionali di Piemonte, Abruzzo, Basilicata e Sardegna. Elezioni in cui il centrodestra si presenterà compatto "con l’individuazione di un candidato condiviso".

Il centrodestra rilancia quindi "la sua natura di coalizione politica unita da valori comuni", spiegano dopo il vertice. " Nell'attuale situazione politica, specie in vista della prossima legge di bilancio, deve continuare a manifestarsi sia da chi è al governo come da chi non ne fa parte, la precisa volontà di contribuire nell'interesse dell'Italia a trasformare in atti dell'esecutivo i principali punti del programma di centrodestra votato dagli elettori ", assicurano Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, " Il centrodestra si presenterà unito a tutte le prossime competizioni elettorali a partire dalle elezioni regionali di Piemonte, Abruzzo, Basilicata, Sardegna con l'individuazione di un candidato condiviso, così come in tutti altri appuntamenti amministrativi ".

"Fa parte del mio lavoro ascoltare tutti", ha detto Matteo Salvini uscendo da Palazzo Grazioli e prima di rientrare a piedi nell'appartamento messo a disposizione dal Viminale. Il vertice del centrodestra ha creato qualche fibrillazione tra i Cinque Stelle, preoccupati che possano cambiare gli equilibri in maggioranza. Nel pomeriggio - e dopo aver incontrato i sottosegretari all’Economia, Massimo Bitonci e Massimo Garavaglia - il leader del Carroccio è tornato dal Cavaliere.