Tav, Calenda: "Salvini e Di Maio due buffoni"

Carlo Calenda dà del buffone a Luigi Di Maio e Matteo Salvini. L'europarlamentare del Partito Democratico, in un video postato sui propri canali social, si è scagliato senza peli sulla lingua contro i due vicepremier, alla vigilia del voto decisivo in Parlamento sul Tav, che potrebbe far capitolare la maggioranza giallo-verde, appena rinsaldatasi sul voto al decreto Sicurezza bis.

"Domani l'esecutivo potrebbe finire, se passa la mozione M5S contro il Tav, che in verità nulla ha a che fare con il Tav e che non ha alcuna possibilità di metterlo realmente in discussione […] Cosa faranno le opposizioni? Ecco, se lasciassero questi due buffoni, che stanno tenendo l'Italia in ostaggio da mesi con le loro diatribe da adolescenti, vedersela tra di loro, allora sì che il governo potrebbe davvero cadere..." , sostiene il dem.