Tav, la Lega in piazza per il sì. M5S: "Così il governo non va"

La Lega scende in piazza per dire sì alla Tav. Sabato anche gli esponenti del Carroccio parteciperanno alla manifestazione che si terrà in piazza Castello a Torino, seconda mobilitazione promossa da gruppi di cittadini e forze produttive della città dopo quella dello scorso 10 novembre.

Il comitato dei Sì Tav è apartitico, dunque anche i leghisti dovrebbero aderire senza segni politici. Ma non faranno mancare la loro presenza. Lo spiega Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera e segretario della Lega in Piemonte: " La Lega non ha mai avuto dubbi: la Tav va realizzata, perchè è una risorsa preziosa per lo sviluppo strategico dell'economia piemontese e di tutto il paese ".

La decisione fa scattare la rabbia del M5s per bocca di Alberto Airola, senatore piemontese come Molinari: "La Lega in piazza? È una vergogna. Così il governo non va da nessuna parte...".

E intanto prende forma l'idea di un referendum, rilanciata nelle ultime settimane anche da Matteo Salvini. Molinari precisa che si svolgerebbe all'interno della Regione piemontese e sarebbe consultivo, sul modello dei referendum per l'autonomia svolti in Lombardia e Veneto. " Nel caso la valutazione costi/benefici, nelle mani del ministro delle Infrastrutture Toninelli, dovesse dare esito negativo, siamo pronti a sostenere un referendum consultivo che dia la parola ai piemontesi ", conferma il deputato.