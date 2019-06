Tav, Toninelli contro la coordinatrice Ue: "Non c'è alcun bando"

" Il risultato dell'appuntamento di ieri a Parigi è chiaro: il progetto della Tav continua ". Lo ha affermato la coordinatrice del Corridoio Mediterraneo, Iveta Radicova, a margine di un convegno all'Unione industriale di Torino. " Da parte dell'Europa c'è il pieno rispetto per le decisioni di ogni governo che può scegliere in qualsiasi momento di ritirarsi, di spendere oppure perdere il denaro messo a disposizione - ha continuato -. Certo, se il governo italiano fermasse tutto sarebbe un errore per il futuro dell'Europa ".

Ieri è arrivato il tanto atteso via libera dal Consiglio di amministrazione Telt riunitosi nella capitale francese: sono stati autorizzati i bandi per i lavori del tunnel di base in Italia per un importo stimato complessivo di circa 1 miliardo di euro.

" La questione tempo è cruciale - ha aggiunto la Radicova -, c'è un timing che va rispettato se non vogliamo perdere le risorse. C'è un accordo di 27 paesi membri, tutti mettono impegno e risorse. Il progetto è stato deciso 24 anni fa, e confermato più volte. La Torino-Lione è una connessione che riguarda tutta l'Europa, ne abbiamo davvero bisogno ".

Il finanziamento

Come riporta Repubblica, per quanto riguarda l'aumento del finanziamento europeo portato al 55% per la tratta internazionale, Radicova ha sottolineato che " vale per tutti i progetti cross-border, non solo per la Tav. L'idea è favorire la crescita delle connessioni transfrontaliere e la Torino-Lione può essere supportata con questo meccanismo ".

E la replica di Danilo Torinelli non si è fatta attendere. " Non è partito alcun bando - ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture -, si tratta di manifestazioni di interesse che prevedono clausole di recesso senza oneri come scritto nella lettera di Telt a Macron e Conte ".

" Chi oggi afferma che c'è un aumento dei fondi europei al 55% dovrebbe con onestà dire che per aumentare i fondi serve un nuovo regolamento europeo in cui devono essere accettate le opere per cui aumentare i fondi e soprattutto l'approvazione del parlamento europeo e questo farebbe passare due anni ", ha puntualizzato Toninelli.

Il Piemonte

Sulla questione è intervenuto anche il presidente del Piemonte Alberto Cirio che non ha dubbi sul fatto che l'Italia proseguirà nella realizzazione della Torino-Lione. " La Tav va fatta senza se e senza ma e senza ", ha dichiarato.