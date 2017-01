Scoppia la pace fra Nigel Farage e M5s: i grillini ritornano in Efdd

La politica è come un valzer, sa bene chiunque abbia mai visto Il Gattopardo di Luchino Visconti. Le coppie si intrecciano, si scambiano, volteggiano. E così è anche per Nigel Farage e Beppe Grillo, prima alleati, poi separati, poi di nuovo in amore.

Secondo fonti d'agenzia, i due si sarebbero sentiti per telefono nel pomeriggio, appena prima della riunione del gruppo Efdd, in cui militano lo Ukip e fino a ieri anche il M5s, a Bruxelles. Un colloquio in cui Grillo sarebbe "tornato a Canossa" con la coda fra le gambe: Farage, dal canto suo, avrebbe risposto di essere disposto a perdonare l'ex compagno di coalizione, anche se a patto di un'epurazione di quei grillini favorevoli alla fallita intesa con l'Alde.

La pace sarebbe stata ratificata anche dal voto favorevole dell'assemblea degli europarlamentari grillini e avrebbe ricevuto anche l'avallo dello stesso Farage. Ma il tentato tradimento di Beppe ha un prezzo: oltre al siluro ai grillini fautori dell'intesa con Alde, Farage ha messo l'accento anche sulla necessità di un referendum per l'Italia simile a quello che ha portato alla Brexit.

"Sono felice di dire che qualsiasi differenza tra il Movimento cinque stelle di Beppe Grillo e me sono state risolte in maniera amichevole - ha spiegato - Dopo alcuni cambiamenti amministrativi la settimana prossima a Strasburgo continueremo il nostro lavoro insieme nel gruppo Efdd. La campagna di Beppe Grillo per un referendum sull'appartenenza dell'Italia all'eurozona sta crescendo. Ammiro da tempo il suo lavoro in Italia e gli auguro di avere fortuna. La campagna anti establishment in Europa è appena agli inizi"

Farage chiede la testa di Borrelli

Sul banco degli imputati c'è l'europarlamentare pentastellato David Borrelli, considerato l'architetto del matrimonio andato in fumo fra i liberali ultra-europeisti e i grillini. L'occasione di riformare un gruppo numericamente più cospicuo è ghiotta e nessuno intende farsela scappare.

Tuttavia, nonostante moltissimi attivisti grillini avessero chiesto già da ieri sera la testa di Borrelli, quest'ultimo sarebbe assai vicino a Davide Casaleggio e pertanto considerato irrinunciabile.