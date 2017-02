La telefonata Gentiloni-Trump "Fondamentale ruolo della Nato"

Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha avuto in serata una conversazione con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Al centro della telefonata i rapporti bilaterali tra Italia e Usa, uniti da una storica amicizia e collaborazione. Il Premier ha ribadito con il Presidente americano "l'importanza fondamentale del ruolo della NATO e della collaborazione tra Europa e Stati Uniti per la pace e la stabilitĂ , di fronte alle sfide e alle minacce per la comune sicurezza".



In questo senso, Gentiloni e Trump hanno riaffermato l'impegno senza tregua nella lotta al terrorismo e al radicalismo e gli sforzi da rafforzare per la soluzione della crisi ucraina, per la pace in Medio Oriente, in Siria e, in particolare, nel Nord Africa. A questo proposito, il Presidente del Consiglio ha illustrato al Presidente Usa i termini del recente accordo tra Italia e Libia per la lotta contro il traffico di esseri umani e per politiche dell'accoglienza e della regolazione dei flussi migratori nel rispetto dei diritti umani e del diritto all'asilo. Gentiloni e Trump si sono, infine, dati appuntamento a maggio a Taormina per il G7 a presidenza italiana.