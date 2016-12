Terrorismo, ora Grillo invoca un giro di vite contro l'immigrazione

Beppe Grillo invoca un giro di vite contro l'immigrazione irregolare. Il fondatore del MoVimento 5 Stelle commenta la notizia della morte di Anis Amri, freddato nella notte dalla polizia a Sesto San Giovanni, con un duro post sul suo blog personale.

"È folle che due agenti ordinari debbano essere messi a repentaglio e ritrovarsi ad avere a che fare con un terrorista ricercato da mezza Europa - scrive il comico genovese - Questo accade perchè la situazione migratoria è ormai fuori controllo. L'Italia e l'Europa sono un colabrodo."

Segue una lunga serie di dati relativi agli sbarchi e alle richieste di asilo registrate in Italia nel 2015, con tanto di percentuali dei diniegati. "Dove è finito chi si è visto diniegare la protezione internazionale? Dove è finito chi non è stato esaminato e chi non ha proprio fatto richiesta?", si chiede Grillo.

L'Italia, spiega il leader M5s, sta diventando un "viavai di terroristi", in grado di "sconfinare indisturbati in tutta Europa" grazie al Trattato di Schengen.