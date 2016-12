"Il terrorista? Quello dei poliziotti è omicidio": bufera sulla grillina

"I poliziotti hanno fatto soltanto il loro dovere", "mi inorridisce chi gode dell'omicidio", "il terrorista è pur sempre un uomo". Le frasi pubblicate dalla consigliera grillina di Biella, Antonella Buscaglia, e quella parola, "omicidio", rischiano di provocare una bufera.

Ecco i fatti. Poco dopo la diffusione della notizia dell'uccisione di Anis Amri, il terrorista che a Berlino ha falciato 12 persone, l'ex candidata sindaco a Biella e capogruppo grillino condivide su Facebook un pensiero che infiamma le polemiche. "Leggo post di persone felici che un UOMO sia stato ammazzato - scrive - leggo post di persone che esaltano i due poliziotti che hanno fatto SOLTANTO il loro dovere (per quello sono lì, sottopagati, mica per multe e dirigere il traffico). Vedrò di certo queste persone andare a messa la vigilia e ricevere mi piace al post da altrettanti falsi che godono di una uccisione e si lavano le coscienze in chiesa. Oggi sono straincazzata mavaffanculová!".

L'attacco, evidentemente, è rivolto alla Lega Nord locale che per prima ha fatto i complimenti ai due agenti. E infatti è proprio Giacomo Moscarola, consigliere comunale del Carroccio, a risponderle: "Abbiamo capito - replica in un commento - che per i grillini la vita di un terrorista è uguale a quella di un poliziotto. Complimenti...".

Ne nasce così un botta e risposta social. La Buscaglia ribatte piccata: "Io non mi vergogno di dire che per me una vita è una vita e nessuna vale meno di un'altra. Mi vergogno di persone che come te usano il terrore e lo strazio per puri interessi politici. Per me entrambi sono esseri umani. Non giustifico il terrorista ma è sempre un uomo". "Il poliziotto è un eroe e il terrorista una bestia", replica Moscarola. Ma la Buscaglia non si ferma: "Per me (il ferimento del poliziotto) è come se fosse un incidente sul lavoro".

Infine, la frase candidata a sollevare un polverone: "Mi inorridisce e mi irrita chi gode dell'omicidio di un altro uomo, qualsiasi cosa abbia fatto". Per la cronaca: il sostantivo "omicidio" prevede un reato. Difficile definire assassini i due agenti di Sesto che hanno ucciso il terrorista.